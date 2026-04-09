Das iPhone 18 dürfte ein eher langweiliges Update werden.

Keine echten Neuheiten soll Apple für das kommende Basismodell geplant haben.

Das iPhone Air will man indes trotz flauer Verkäufe nicht sterben lassen.

Apple hält offenbar an seiner iPhone-Air-Reihe fest, obwohl sich das aktuelle Modell nur schwach verkauft. Laut einem bekannten Leaker plant der Konzern, mindestens zwei Generationen des Geräts auf den Markt zu bringen.

Demnach soll ein iPhone Air der zweiten Generation wie vorgesehen erscheinen, unabhängig von der bisherigen Nachfrage. Apple setze damit auf einen regulären Produktzyklus, auch wenn sich das Modell bislang nicht wie erhofft entwickelt habe.

iPhone 18 ohne echte Updates

Gleichzeitig deuten die Einschätzungen aus der Gerüchteküche darauf hin, dass das Standardmodell des iPhone 18 äußerlich kaum verändert wird. Abgesehen von möglichen geringfügigen Anpassungen bei den Abmessungen sind keine größeren Designänderungen geplant, das erwartet der Leaker Fixed Focus Digital. Technisch dürfte das Gerät vor allem mit neuen Chips sowie kleineren Verbesserungen ausgestattet werden.

Damit wäre man in guter Gesellschaft. Samsung hat mit seinen jüngsten Launches verschiedentlich Geräte vorgestellt, die ihren Vorgängern fast komplett entsprechen. Auch das Pixel 10a ist faktisch ein Google Pixel 9a mit neuer Nummer.

Das iPhone Air hingegen könnte stärker überarbeitet werden. Diskutiert werden unter anderem eine zusätzliche Kamera, ein größerer Akku, eine verbesserte Kühlung sowie Anpassungen bei Gewicht und Bauweise.

Berichte über die Verkaufszahlen des aktuellen Modells zeichnen ein schwaches Bild. Marktanalysen sprechen von geringer Nachfrage, sodass Apple wohl auch die Fertigung des iPhone Air gedrosselt haben soll.

Parallel verfolgt Apple offenbar eine neue Veröffentlichungsstrategie. Künftig sollen Premium-Modelle weiterhin im Herbst erscheinen, während günstigere und spezialisierte Varianten wie das Standardmodell, das iPhone 18e und das iPhone Air im Frühjahr folgen könnten.

Beobachter sehen hierin den Versuch, die Verkäufe durch gesplittete Launchfenster und damit auch einer wiederholbaren Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit noch weiter nach oben zu treiben.