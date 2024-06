Home Apfelplausch Last Minute-WWDC-KI-Gerüchte | iPhone Fold als Falter-Turbo | Apple TV für Android – Apfelplausch 344

Last Minute-WWDC-KI-Gerüchte | iPhone Fold als Falter-Turbo | Apple TV für Android – Apfelplausch 344

Nur noch einen Taag zur WWDC, Apple wird am Montag wohl einiges in Sachen KI vorstellen. Wir haben zuletzt noch einen Blick auf die erwarteten Neurungen geworfen. Außerdem Thema in der Sendung. Safari hat schon seit Jahren eine Lücke in der Kindersicherung und Apple plant wohl ein faltbares iPhone für 2027. – willkommen zum Apfelplausch 344.

Aber wie immer zu Anfang der Sendung unser Blick auf ein wenig Post von euch. Wir lesen ein paar Zuschriften vor, die sich unter anderem mit Mails von letzter Woche beschäftigen.

Viel Intelligenz am Montag

Apple will nun endlich auch bei KI mitreden. Es wird ziemlich sicher erwartet, dass am Montag einige Neuerungen für iOS 18 vorgestellt werden. Wir schauen noch einmal auf einige der letzten Gerüchte, darunter auch mögliche KI-Neuerungen in Mail.

In Safari steckt schon seit Jahren eine Lücke, über die sich Kinder auf eigentlich gesperrte Webseiten begeben können. Apple hat nun dann doch einmal in Betracht gezogen, hier ein wenig aktiv zu werden.

Die Vision Pro vor dem Sprung nach Europa

Apples Vision Pro wird wohl demnächst in weiteren Ländern starten, darunter wohl auch Deutschland, anlässlich dieser Entwicklung sprechen wir noch einmal über die Brille und ihren derzeitigen Nutzen im Alltag.

Apple könnte mit einem Falt-iPhone noch einmal den Markt aufmischen

Bislang tut sich noch nicht viel in Sachen faltbare Smartphones: Der Markt steckt seit Jahren in der Stagnation. Das könnte sich ändern, wenn Apple einen Falter bringt, glauben Analysten. Wir halten diesen Gedanken für gar nicht so abwegig.

Apple TV für Android

Ebenfalls nicht so abwegig ist die Vorstellung, Apple könnte Apple TV für Android bringen. Wenn man so darüber nachdenkt, könnte man sich glatt fragen, wieso es das nicht bereits gibt. Nun aber kommt wohl Bewegung in das Thema.

Ich wünsche viel Spaß beim Hören!

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:04:00: Hörerpost: Batteriezustand auf dem iPhone & welches MacBook kaufen?

Hörerpost: Batteriezustand auf dem iPhone & welches MacBook kaufen? 00:13:00: iPhone 16 Pro rekordverdächtig dünn

iPhone 16 Pro rekordverdächtig dünn 00:18:45: Sponsor: Incogni (zum Apfelplausch-Rabatt)

Sponsor: Incogni (zum Apfelplausch-Rabatt) 00:21:40: WWDC: Apple Mail mit KI-Vorteilen

WWDC: Apple Mail mit KI-Vorteilen 00:37:30: Vision Pro in Europa: alle Neuigkeiten

Vision Pro in Europa: alle Neuigkeiten 00:45:10: iPhone Fold ab 2027, aber kein Nachteil für Apple

