Controller for HomeKit nun in Version 7 verfügbar – mit bahnbrechner Neuerung

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Juni 2024 um 18:32 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

HomeKit wird von Apple nach wie vor etwas stiefmütterlich behandelt, was sich auch in der Home-App ausdrückt. Die wurde von Apple diverse Male überarbeitet und ist bestenfalls funktional. Deshalb gibt es im App Store diverse Alternativen, eine davon ist Controller for HomeKit. Mit dem Update auf Version 7 liefert man nun ein echtes Novum aus.

Version 7 mit 3D-Floorplan

Controller for HomeKit ist eine der umfangreichsten Apps für HomeKit, die man aktuell im App Store laden kann. Es lassen sich umfangreiche Automationen anlegen, ein Backup anstoßen und vieles mehr. Besonders gut gefällt uns auch die Option, dass bei batteriebetriebenen Geräten eine Warnung als Push-Notification ausgegeben wird. Mit Version 7 bringt der Entwickler eine absolute Neuheit für HomeKit auf den Markt. Außerdem springt die App nun endlich auf das Handgelenk, es gibt endlich die Applikation für die Apple Watch: Anbei einmal die Release-Notes:

Floor Plan – Ihr Zuhause in Ihren Händen

Erleben Sie eine völlig neue Art der Steuerung: Springen Sie intuitiv in Räume, steuern Sie Ihre Geräte und führen Sie Szenen oder Arbeitsabläufe direkt vom Grundriss aus.

Vollständig überarbeiteter Homescreen – Alles auf einen Blick

Genießen Sie den sofortigen Zugriff auf Ihren Grundriss, öffnen Sie Ihre Kameras oder aktivieren Sie Ihre Lieblingsszenen und Workflows mit einem einzigen Fingertipp.

Neue Raumansicht – Einfachheit in Reinkultur

Verwalten und steuern Sie Ihre Geräte mühelos mit der neuen Raumansicht, die alle Ihre Szenen, Geräte und Automatisierungen übersichtlich darstellt.

Favoriten – Ihre besten Szenen und Arbeitsabläufe immer zur Hand

Fügen Sie Ihre Lieblingsszenen und Arbeitsabläufe zu den Favoriten hinzu und steuern Sie sie schneller als je zuvor.

New Widget – Ihr intelligentes Zuhause, immer in Reichweite

Springen Sie direkt in Ihren Grundriss und behalten Sie die Kontrolle, egal wo Sie sind.

Anforderungen sind gestiegen

Mit dem Update hat der Entwickler die Daumenschrauben hinsichtlich der Anforderungen deutlich angezogen. So muss nun iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 installiert sein. Auf dem Mac braucht es macOS 14 Sonoma

Preise und Verfügbarkeit

Das Update auf Version 7 ist für alle Bestandskunden kostenfrei. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Pro-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 29,99 Euro pro Jahr abonnieren.

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist sie einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.

