Last Minute Leaks: Apple Watch SE im aktuellen Design und neue iPads erwartet

Wenige Stunden vor der Keynote sind sich die meisten Leaker und Analysten hinsichtlich der zu erwartenden Produkte ziemlich einig: Danach kommt heute Abend womöglich tatsächlich eine Apple Watch SE und das Bundle-Angebot Apple One.

Apple wird heute Abend eine Apple Watch Series 6 vorstellen, unterstrich erneut der Journalist Mark Gurman von Bloomberg. Hier sollten Kunden nicht mit allzu vielen Neuerungen rechnen. Der Blutsauerstoffsensor und ein schnellerer Chip werden die größten Neuerungen sein, schätzt er.

I wouldn’t look for a ton new with the Apple Watch Series 6 besides the blood oxygen monitor and the faster processor. https://t.co/gtlYlkflTN

— Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2020