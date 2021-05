Home iPad Lange Lieferzeiten: iPad Pro mit XDR-Display erst Anfang Juli erhältlich

Seit dem vergangenen Freitag können alle neuen Produkte von Apple vorbestellt werden. Ein paar Tage später hat sich die Situation der Verfügbarkeit so weit konsolidiert, dass sich eine recht verlässliche Einschätzung vornehmen lässt: Die Lieferzeiten sind teils beträchtlich. Den neuen iMac etwa werden viele Kunden nicht mehr in diesem Monat erhalten.

Der neue Monat ist noch keine zwei Tage alt, aber die Käufer der neuen Apple-Produkte werden ihre neuen Geräte oftmals nicht mehr im Mai erhalten. Wer den neuen iMac 24 Zoll direkt am Freitag Nachmittag bestellt hat, erhielt vielleicht noch einen recht frühen Liefertermin, aktuell sieht das allerdings schon deutlich anders aus.

Der neue iMac (Affiliate-Link) in Grün etwa wird in der Einstiegskonfiguration mit acht GB Arbeitsspeicher und 256 GB großer SSD noch frühestens ab dem 11. Juni geliefert, das Lieferfenster erstreckt sich hier bis zum 23. Juni. Rüstet der Käufer 16 GB Arbeitsspeicher nach oder greift zu 512 GB SSD oder mehr, kann eine Lieferung bereits ab dem 31. Mai beziehungsweise in der ersten Juniwoche erfolgen.

Minimal besser sieht es beim iMac 24 Zoll in Blau aus, den gibt es in der Einstiegskonfiguration bereits ab dem 27. Mai. Viele weitere Konfigurationen sind allerdings erst zwischen dem 11. und 18. Juni lieferbar, eine Abholung wird oft gar nicht angeboten.

Das iPad Pro mit Mini-LED-Display teils erst im Juli lieferbar

Wirklich trübe sieht es beim neuen iPad Pro (Affiliate-Link) aus: Die günstigste Konfiguration mit M1-Chip, 128 GB Speicher und WiFi für 879 Euro kann ab Ende Mai vom Kunden erwartet werden. Auch einige weitere Konfigurationen des kleinen iPad Pro sind noch Ende Mai oder in der ersten Juniwoche lieferbar.

Das große iPad Pro mit dem neuen Mini-LED-Display, das Apple Liquid Retina XDR nennt, wird derzeit erst ab dem 21. Juni bis 02. Juli ausgeliefert. Möglicherweise erhalten Kunden ihre Bestellung bei anderen Händlern etwas rascher, etwa bei Amazon. Der Grund für die teils immense Lieferverzögerung dürfte in der weltweiten Halbleiterkrise zu suchen sein. Diese wird noch für geraume Zeit für deutliche Engpässe in zahlreichen Branchen sorgen.

