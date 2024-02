Home Smart Home Kurz notiert: Nuki Smart Lock 4.0 und 4.0 Pro bekommen Fernzugriff via Thread

In den letzten 36 Monaten ist die Auswahl an smarten Türschlössern deutlich größer geworden, was den Platzhirsch Nuki etwas unter Zugzwang brachte. Man reagierte mit dem Launch des Nuki smart Lock 4.0 und dem 4.0 Pro. Dabei versprach man, den Fernzugriff via Thread mit einem Softwareupdate nachzuliefern.

Fernzugriff via Thread ist nun möglich

Seit etwa knapp zwei Wochen können Käufer des Smart Lock 4.0/ Smart Lock 4.0 Pro nun den Fernzugriff via Thread in der Nuki-App nachrüsten. Die Einführung des Fernzugriffs über Thread bietet den Nutzern der vierten Produktgeneration von Nuki konkrete Vorteile. Insbesondere schaltet das Smart Lock Pro automatisch von WLAN auf Remote Access via Thread um, was die Energieeffizienz erhöht und das Netzwerk stabiler macht. Die Fernzugriffsoption ermöglicht zudem weiterhin die Nutzung bewährter Nuki-Funktionen von unterwegs, darunter die Überprüfung des Batteriestatus, die Vergabe von Zutrittsberechtigungen und die Anzeige von Sperraktionen.

Es braucht ein Thread-Border-Router

Anstelle einer WLAN-Bridge, die beim Nuki Smart Lock 4.0 Pro im Schloss integriert ist, bedarf es eines Thread-Border-Routers. Das ist eine aktuelle Apple TV 4K oder ein HomePod mini bzw. ein HomePod 2. Generation. Datenschutz und Privatsphäre bleiben selbstverständlich gewahrt, da die Nutzer die Möglichkeit haben, den Fernzugriff via Thread zu deaktivieren und das Smart Lock ausschließlich lokal zu nutzen.

