Auslandspakete inklusive: Telekom überarbeitet MagentaMobil-Tarife

Die Deutsche Telekom hat ihre MagentaMobil-Mobilfunktarife erneut überarbeitet und bietet ab dem 4. zusätzliches Datenvolumen für Reisen außerhalb der Europäischen Union an. Damit reagiert der Anbieter auf die wachsenden Bedürfnisse seiner Kunden nach mehr Roaming-Kapazität, ohne dass separate Zusatzpakete gebucht werden müssen.

Mehr Datenvolumen für Reisen ins außereuropäische Ausland

Im Rahmen der angekündigten Neuausrichtung profitieren Kunden der Haupttarife künftig von inkludierten Auslandsdatenpaketen in den Ländergruppen 2 und 3, also in weiten Teilen Nord- und Südamerikas, Asiens oder Afrika. Je nach Tarif fällt das jährliche Paket unterschiedlich groß aus: Im MagentaMobil XL stehen bis zu 50 GB, im L 25 GB, im M 10 GB, im S 4 GB und im XS 2 GB zur Verfügung. Dieses Volumen wird jedes Kalenderjahr neu bereitgestellt und kann flexibel genutzt werden, ohne dass zusätzliche Roaming-Optionen gebucht werden müssen. Laut Telekom ist das ein Novum: Erstmals enthält ein deutscher Mobilfunktarif standardmäßig außereuropäisches Datenvolumen. Konkret sieht es also wie folgt aus:

MagentaMobil XS: 20 GB + 2 GB Auslandsvolumen, 29,95 €/Monat

MagentaMobil S: 30 GB + 4 GB Auslandsvolumen, 39,95 €/Monat

MagentaMobil M: 50 GB + 10 GB Auslandsvolumen, 49,95 €/Monat

MagentaMobil L: 100 GB + 25 GB Auslandsvolumen, Auslandstelefonie-Flatrate, 1 MultiSIM, 59,95 €/Monat

MagentaMobil XL: unbegrenztes Datenvolumen + 50 GB Auslandsvolumen, Auslandstelefonie-Flatrate, 2 MultiSIM, 84,95 €/Monat

PlusKarten werden ebenfalls optimiert

Parallel verbessert Telekom auch die Leistungen für Zusatzkarten: PlusKarten übernehmen künftig alle Vorteile der Hauptkarte, und im MagentaMobil L und XL ist darüber hinaus eine Flatrate für Auslandstelefonie zu Zielen in der EU, der Schweiz, Großbritannien und der Türkei enthalten. MultiSIM-Karten sind im L (1 Karte) und XL (2 Karten) inklusive, was die Nutzung auf Tablet oder Smartwatch erleichtert. Zudem surfen Kunden mit gebuchter PlusKarte im Telekom-Netz ohne zusätzliche Volumenbegrenzung. MagentaEINS-Kunden profitieren zusätzlich von einem doppelten Unlimited-Effekt, auch im S-Tarif.