Kurz notiert: Apple Sports ist nun auch in Deutschland verfügbar

Bestimmte Services werden von Apple gerne vollmundig vorgestellt, sind dann aber lange Zeit nur in den USA verfügbar. Das gilt für die Apple Card genauso wie für Apple News und Apple Sports. Letztgenannter Service bzw. die gleichnamige App ist nun aber in Deutschland erhältlich.

Apple Sports kann in Deutschland (und Österreich) geladen werden

Die Vorstellung von Apple Sports datiert aus dem Jahr 2023 und in den Anfängen kam die App noch sehr rudimentär daher. Mit dem Start in Deutschland ändert sich dies, eine Vielzahl an Ligen lässt sich inklusive des eigenen Lieblingsteams verfolgen. Dies kündigte der Konzern via Pressemitteilung an. Apple Sports unterstützt derzeit diese Sportligen:

Bundesliga

2. Bundesliga

Champions League (Männer und Frauen)

Conference League

EFL Championship

Europa League

Formel 1

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Ligue 2

MLB

MLS

NASCAR

NBA

NCAA-Basketball (Männer und Frauen)

NCAAF

NFL

NHL

NWSL

Premier League

Primeira Liga

Segunda División

Serie A

Serie B

Tennis (Männer und Frauen)

WNBA

Mit Stärken und Schwächen

Apple betont in der Pressemitteilung, dass man besonders viel Wert auf die Unterstützung der Live-Activities gelegt hat. Es sei, so Apple, noch nie so einfach gewesen, seinem Lieblingsteam zu folgen. Hier gibt es aber eine Schwäche, der jeweilige Live-Ticker ist derzeit nur in Englisch verfügbar.

Zudem ist die App derzeit ausschließlich für das iPhone verfügbar, einen Ableger für iPad, Apple Watch oder Mac ist derzeit nicht in Sicht.

