Amazondeal: Viele originale Apple-Hüllen für die neuen Modelle reduziert erhältlich

Am morgigen Tag um 09:00 Uhr dürfte es überall in der Republik an den Haustüren klingeln, die ersten vorbestellten iPhone-Modelle werden den Kunden zugestellt. Wer noch auf der Suche nach einer Hülle ist und dabei auf Apple setzen will, kann einen Blick zu Amazon werfen. Hier gibt es derzeit fast jede Hülle zu reduzierten Preisen.

Originale Hüllen im Angebot

Apple setzt in diesem Jahr wieder auf drei Materialien: Silikon, Kunststoff beim Clear Case und dann das neue Material TechWoven. Dieses löst das wenig erfolgreiche FineWoven ab und soll deutlich robuster sein. Der Rabatt liegt bei knapp 10 Euro im Vergleich zur originalen UVP von Apple:

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

