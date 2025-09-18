Das iPhone 6 war für Apple in mehr als nur einer Hinsicht ein bemerkenswertes iPhone: Es markierte nicht nur die Einführung der großen Plus-Modelle, das sich verblüffend gut verkaufte, es wurde auch durch die unangenehme Eigenschaft bekannt, sich leicht zu verbiegen, etwa in der Hosentasche. Diese Erinnerung kommt noch immer stets dann auf, wenn Apple wieder einmal besonders dünne Geräte auf den Markt bringt, mithin also ziemlich regelmäßig. Beim iPhone Air, dem dünnsten iPhone aller Zeiten, wollte man ein neues BendGate um jeden Preis verhindern: Apple setzte nicht nur auf das extrem robuste Titan als Gehäusematerial, ein eigenes Video soll nun auch zeigen, wie stabil der Flachmann ist.

Mit nur 5,6 Millimetern an seiner dünnsten Stelle löst das neue iPhone Air das iPhone 6 (6,9 mm) als bislang schlankstes iPhone ab. Während das iPhone 6 wegen seiner Biegeanfälligkeit in die Schlagzeilen geriet, verspricht Apple beim iPhone Air deutlich mehr Stabilität.

In einem Belastungstest, den Apple dem Magazin Tom’s Guide präsentiert hat, wurde das Gerät mit etwa 65 kg Druck in der Mitte beansprucht. Laut Test kehrte das iPhone Air ohne bleibende Verformung in seine ursprüngliche Form zurück.

Titan macht das iPhone Air stark

Ein Grund für die höhere Stabilität ist der Titanrahmen, der das bisher verwendete Aluminium ersetzt. Apple betont, das iPhone Air übertreffe die eigenen strengen Vorgaben zur Biegefestigkeit und sei das „robusteste iPhone aller Zeiten“.

Zusätzlich veröffentlichte Apple weitere Haltbarkeitstests, darunter Kratztests mit dem neuen Ceramic Shield 2, das dreimal besseren Schutz bieten soll, sowie Falltests für das iPhone 17 Pro. Unabhängige Prüfungen müssen die Ergebnisse noch bestätigen.

Man darf davon ausgehen, dass Apple hier nicht übertrieben hat, allzu rasch würde einer der zahlreichen Drop-Tester andernfalls genüsslich das Gegenteil demonstrieren. Was jedoch die verbesserte Kraztfestigkeit betrifft, verweisen wir auf unsere stehende Empfehlung: Ohne Panzerglas-Folie ist alles nichts.