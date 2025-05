Home Sonstiges Kuo sicher: Keine neuen AirPods vor 2026

Mit Spannung erwarten wir ein Lebenszeichen der AirPods Pro 3. In der vergangenen Woche machten Änderungen im Code die Runde, ein Marktstart der dritten Generation AirPods Pro gilt seitdem als unmittelbar bevorstehend. Ming-Chi Kuo überrascht nun mit Aussagen, die entgegengesetzter nicht sein könnten.

Seit fast drei Jahren sind die AirPods Pro 2 nun auf dem Markt, der Start einer neuen Generation 2025 gilt nicht erst seit dem Code-Fund in der vergangenen Woche als sehr wahrscheinlich. Der Star-Analyst Ming-Chi Kuo will nun allerdings Informationen erhalten haben, die Hardware-Neuerungen für das gesamte AirPods-Lineup in diesem Jahr ausschließen. Das teilte der Leaker auf X (ehemals Twitter) mit.

Neue AirPods 2026 und 2027

Demnach wird es „bis 2026 keine signifikanten Updates“ geben. Die AirPods Pro sollen 2026 neu aufgelegt werden und dann über Infrarot-Kameras verfügen. Kameralinsen, in welcher Form auch immer, gelten als durchaus wahrscheinliches Hardware-Upgrade für die AirPods Pro, um Visual Intelligence ausführen zu können.

Neue Informationen hält Kuo auch für die AirPods Max bereit. Apples Over-Ear-Kopfhörer haben im vergangenen Jahr ein moderates Update mit USB-C-Anschluss erhalten. 2027 wird es wohl eine leichtere Version der AirPods Max geben.

