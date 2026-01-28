Kritik nach Besuch im Weißen Haus: Tim Cook ruft zu „Deeskalation“ auf

In den USA dominieren politische Unruhen die Nachrichtenlage. US-Präsident Trump steht nach tödlichen Schüssen bei ICE-Einsätzen unter Druck. Unmittelbar nach einem erneuten Zwischenfall besuchte Tim Cook das Weiße Haus, um der Premiere eines Films über First Lady Melania Trump beizuwohnen. Auf die mediale Kritik reagiert Apples CEO nun mit einer internen Memo – und ruft zur „Deeskalation“ auf.

Auch wenn Tim Cook zu den Tech-Chefs zählt, die sich öffentlich mit überschwänglichem Lob für Donald Trump zurückhalten, stoßen einigen seine regelmäßigen Besuche im Weißen Haus sauer auf. Die Teilnahme an einer feierlichen Filmpremiere kurz nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis haben das Fass nun zum Überlaufen gebracht. Cook fühlt sich zu einer internen Reaktion verpflichtet.

Cook schreibt an unruhige Belegschaft

Von einem internen Memo berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg als erstes. Den genauen Wortlaut könnt ihr unten lesen, zusammengefasst drückt der Apple CEO den betroffenen Familien sein tiefstes Mitgefühl aus. Ohne sich näher zu positionieren, sprach Cook demnach über „die Geschehnisse in Minneapolis“, in „guten Gesprächen“ habe er Trump „seine Ansichten mitgeteilt“. Hier lest ihr den genauen Wortlaut, laut Bloomberg:

Team,

I’m heartbroken by the events in Minneapolis, and my prayers and deepest sympathies are with the families, with the communities, and with everyone that’s been affected.

This is a time for deescalation. I believe America is strongest when we live up to our highest ideals, when we treat everyone with dignity and respect no matter who they are or where they’re from, and when we embrace our shared humanity. This is something Apple has always advocated for. I had a good conversation with the president this week where I shared my views, and I appreciate his openness to engaging on issues that matter to us all.

I know this is very emotional and challenging for so many. I am proud of how deeply our teams care about the world beyond our walls. That empathy is one of Apple’s greatest strengths and it is something I believe we all cherish.

Thank you for all that you do.

Tim

Weitere CEOs reagieren öffentlich – und deutlicher

Letztlich unterstreicht das interne Memo Cooks pragmatischen, wenn auch zunehmend umstrittenen Kurs: Während Teile der Belegschaft und der Öffentlichkeit angesichts der Eskalation in Minneapolis eine klare moralische Abgrenzung fordern, setzt Cook weiterhin auf seine Strategie der Hinterzimmer-Diplomatie.

Sam Altman von Open AI etwa wurde deutlicher, laut New York Times kritisiert er ICE dafür, dass die Behörde zu weit gehe. Anthropics CEO Dario Amodei betonte öffentlich auf X (ehemals Twitter) die Wichtigkeit, „demokratische Werte und Rechte im eigenen Land zu bewahren“.