Apple TV sichert sich neun Nominierungen für die anstehende Writers Guild Awards 2026

Apple TV hat mit Abstand die höchste Quote an Auszeichnungen, wenn man die Quantität der verfügbaren Inhalte zugrunde legt. Anfang März kann der Streamingdienst weitere Trophäen abstauben, bei den prestigeträchtigen Writers Guild Awards ist man gleich neunmal nominiert.

Neun Writers-Guild-Nominierungen: Apple TV im Fokus der Autorenschaft

Bei den diesjährigen Writers Guild Awards spielt Apple TV eine zentrale Rolle. Der Preis gilt innerhalb der Branche als Gradmesser für erzählerische Qualität, da ausschließlich Drehbücher und Serienkonzepte bewertet werden. Einschaltquoten oder Popularität sind dabei zweitrangig – entscheidend ist das schriftstellerische Fundament.

Apple TV wurde insgesamt neunmal nominiert und ist damit in mehreren Hauptkategorien vertreten. Auffällig ist die starke Präsenz im Drama-Bereich. Die Serie Pluribus führt das Feld an und erhält Nominierungen sowohl als beste Drama-Serie als auch als beste neue Serie. Hinzu kommen zwei Nennungen für einzelne Episoden, was die konstante Qualität der Drehbücher unterstreicht.

Auch im Comedy-Segment ist der Streamingdienst vertreten. The Studio konkurriert um den Preis als beste Comedy-Serie und taucht ebenfalls in der Kategorie „Neue Serie“ auf. Zusätzlich wurde eine einzelne Episode der Serie für das beste Comedy-Drehbuch nominiert. Neben Drama und Comedy berücksichtigt die Writers Guild auch Kinder- und Familienformate. Hier ist Apple TV mit einem Special aus The First Snow of Fraggle Rock vertreten und misst sich mit Produktionen anderer großer Studios.

Verleihung findet Anfang März 2026 statt

Die Verleihung der Writers Guild Awards findet am 8. März zeitgleich an der US-West- und Ostküste statt. Für Apple TV sind die Nominierungen ein weiteres Signal dafür, dass die Strategie aufgeht: Statt auf Masse setzt der Dienst auf gezielte Investitionen in Autorenteams und Stoffentwicklung.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.