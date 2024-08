Home Betriebssystem In fünfter Beta: Apple passt neue Fotos App an

In fünfter Beta: Apple passt neue Fotos App an

Gestern Abend hat Apple die fünfte Entwickler-Beta für iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia veröffentlicht. Eine bisher heiß diskutierte Neuerung bekommt dabei eine Überarbeitung. Apple reagiert auf kritisches Feedback und baut die Fotos App erneut um.

In den ersten Betas zeigte Apple eine rundum erneuerte Fotos App. Der Fokus lag dabei auf einer vereinfachten Steuerung sowie einem vermeintlich besserem Überblick über Favoriten, Rückblicke oder Ausflüge. Nicht all die Neuerungen kamen gut an, weshalb Apple nun reagiert.

Karussell verschwindet, Alben präsenter

Um die Ansicht wieder einfacher zu machen, entfernt Apple das Karussell aus der Fotos App. Dabei handelte es sich um die Möglichkeit, durch Ereignisse, Favoriten und Rückblicke zu wischen. Es war das neue Zentrum der App. Die gleichen Inhalte waren aber auch über Scrollen nach unten zugänglich, wodurch das Karussell repetitiv und verwirrend wirken konnte.

In der fünften Beta verschwindet es nun, dafür rutschen die Alben weiter nach oben. Das hatten sich einige von euch auch in den Kommentaren unseres letzten Beitrags zur Fotos App gewünscht.

Ob die Rolle rückwärts dauerhaft anhält oder Apple hier weiterhin bis zur Veröffentlichung im September testen wird, bleibt abzuwarten.

