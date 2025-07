Konkurrenz für OpenAI: Wird Anthropics Claude zum neuen Siri-Helfer?

Aktuell kommt Apples KI-Offensive einzig durch die Partnerschaft mit OpenAI voran. Bis eigene KI-Modelle substanzielle Leistungen erbringen, werden noch Jahre vergehen. Doch zwischenzeitlich könnte Apple den KI-Partner wechseln.

Apple könnte die Schwächen seines Sprachassistenten Siri bald durch eine Partnerschaft mit einem weiteren führenden KI-Anbieter beheben. Wie Bloomberg berichtet, verhandelt Apple derzeit mit OpenAI (dem Entwickler von ChatGPT) und aktuellen Partner des iPhone-Konzerns sowie Anthropic (dem Unternehmen hinter Claude) über eine mögliche Zusammenarbeit. Ziel ist es, ein externes Sprachmodell als Grundlage für eine leistungsfähigere Version von Siri zu nutzen.

Beide KI-Firmen sollen aktuell Versionen ihrer Modelle entwickeln, die mit Apples Private-Cloud-Compute-Infrastruktur kompatibel sind. Apple testet bereits intern verschiedene Lösungen, hat sich aber laut dem Bericht noch nicht festgelegt. Derzeit gilt Anthropic als Favorit: Die Modelle von Claude passen offenbar am besten zu Apples Anforderungen. Erste finanzielle Eckpunkte wurden bereits besprochen – allerdings verlangt Anthropic eine jährlich steigende Milliardensumme, was Apple auch dazu bringt, Alternativen wie OpenAI ernsthaft in Betracht zu ziehen.

Apples eigene KI noch weit entfernt

Apple arbeitet zwar parallel an einem eigenen großen Sprachmodell für Siri, hat aber immer wieder mit Verzögerungen und technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Bereits auf der WWDC im Juni 2024 hatte Apple neue Siri-Funktionen angekündigt und diese in Verbindung mit dem iPhone 16 beworben. Die Funktionen wurden jedoch nie fertiggestellt.

Im März 2025 gab Apple bekannt, dass die sogenannten Apple-Intelligence-Features für Siri auf frühestens 2026 verschoben werden – was bei vielen Nutzern für Frust sorgte und mehrere Klagen nach sich zog. Nun plant das Unternehmen, die verbesserten Funktionen mit einem Update für iOS 26 einzuführen.

Die Entwicklung eines KI-gestützten Siri auf Basis eines LLM (Large Language Model) läuft dabei unabhängig von den personalisierten Siri-Funktionen, die mit iOS 26 kommen sollen. Eine vollständige neue LLM-Version von Siri wird laut internen Plänen erst mit iOS 27 im Herbst 2026 erwartet.