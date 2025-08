iConnectHue ist in Version 5.11 erschienen: das ist neu

In Sachen smarte Beleuchtung ist Philips Hue noch immer die Benchmark, der Hersteller hat schlicht und ergreifend das größte Sortiment. Die hauseigene App wurde dem Anspruch nicht immer gerecht, wenngleich man sich hier gemausert hat. Unter dem Strich sind Drittanbieter-Apps für Philips Hue nach wie vor extrem beliebt, dabei ist iConnectHue in der Gunst ganz weit vorne. Mit dem aktuellen Update haben die Macher an der Bedienbarkeit geschraubt.

iConnectHue 5.11 ist nun verfügbar

Die Macher haben für die Bedienbarkeit ein neues Dashboard eingeführt, welches mit Widgets erweitert werden. Das ist aber noch nicht alles, wie die Release-Notes zeigen:

Dashboard

Lern Dein neues Kontrollzentrum kennen: Das Dashboard. Einfach auf der Zuhause-Ansicht (in der Gruppenübersicht) nach links wischen oder auf die zwei Punkte neben dem Master-Schalter tippen – und voilà: Dein personalisierbares Licht-Cockpit.

Licht-an-Zustandwechsel (nur für Pro-Mitglieder)

Unser Schalter-Editor hat dazugelernt – er unterstützt jetzt den Wechsel basierend auf dem „Licht an“-Zustand. Perfekt, wenn Du gezielt eine einzelne Lampe oder nur ein paar Lampen ohne Gruppe steuern möchtest. Dieser neue Trick funktioniert mit allen Schaltertypen und lässt sich auch mit denselben Wechsel-Setups kombinieren wie beim Gruppen-an-Zustand. (Enthalten für Mitglieder oder mit 2025-Upgrade oder bei Kauf in 2025)

Weitere erleuchtende Ideen

Unterstützung für neue Lampen

* Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen für einen reibungslosen Ablauf

* Bleib dran: Wir arbeiten schon wieder an tollen neuen Funktionen – ja, schon wieder!

Update ist weiterhin kostenfrei

iConnectHue ist in unseren Augen der Favorit externer Apps zur Nutzung von Hue. Allein die Option, ältere Lampen in das System integrieren zu können, ist Gold wert. Wie üblich, ist auch dieses Update kostenfrei. Für die Nutzung der neuen Funktionen wird aber ein 2025er-Abo vorausgesetzt.