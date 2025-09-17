macOS 26: Bug verhindert Installation auf Mac Studio

Wer einen Mac Studio nutzt, ist derzeit unter Umständen noch von der Installation des neuen macOS 26 Tahoe ausgeschlossen. Ein Bug in Zusammenhang mit dem M3-Chip verhindert, dass das jüngste Update auf den Maschinen installiert werden kann. Apple ist sich des Problems bereits bewusst.

Nutzer eines Mac Studio mit M3-Ultra-Chip berichten von Problemen beim Update auf macOS Tahoe. Statt der neuen Version bleibt nach dem Installationsversuch weiterhin macOS Sequoia 15.7 installiert – selbst nach mehrfachen Versuchen über Standard-Update, abgesicherten Modus oder Wiederherstellung.

Laut Diskussionen in den Apple-Supportforen betrifft der Fehler offenbar alle Mac-Studio-Modelle mit M3 Ultra. Ursache sei nach ersten Analysen ein Abbruch während der Treiberprüfung für die Apple Neural Engine.

Nutzer sind derzeit aufgeschmissen

Ein Workaround ist derzeit nicht bekannt. Betroffene Nutzer müssen warten, bis Apple ein Korrektur-Update bereitstellt. Das Unternehmen ist über das Problem informiert.