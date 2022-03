Home Deals Aktuell günstig: iPhone 13 Mini (128 GB) im Vodafone Young S mit 20% auf die Grundgebühr

Aktuell günstig: iPhone 13 Mini (128 GB) im Vodafone Young S mit 20% auf die Grundgebühr

Wer gerade auf der Suche nach einem neuen Tarif mit einem iPhone ist und kein Interesse an einem voraussichtlich neuen iPhone SE 2022 hat, sollte sich dieses Angebot anschauen. Das iPhone 13 mini mitsamt Face ID und dem hervorragenden OLED-Display gibt es gerade bei Vodafone zu einem Knaller-Tarifangebot:

iPhone 13 mini im Vodafone Young S

Das iPhone 13 mini sollte hinlänglich bekannt sein, weshalb wir hier einen Sprung direkt zum Tarif machen. Der Young S von Vodafone (Affiliate-Link) bietet ein monatliches Datenvolumen von 10 GB mit bis zu 500 Mbit/s. Nicht verbrauchtes Datenvolumen könnt Ihr ins GigaDepot packen und in den nächsten Monat mitnehmen – die Zeiten des HomeOffice gehen so langsam dem Ende entgegen. Eine Flat zum Telefonieren und Schreiben von SMS in alle dt. Netze ist ebenfalls inkludiert. Zusätzlich könnt ihr noch ein Datenpass auswählen, hierbei wird der anfallende Datenverbrauch nicht auf das im Tarif enthaltende Datenvolumen angerechnet. Anbei alle wichtigen Details im Überblick:

iPhone 13 mini mit 128 GB für einmal 1,00 Euro Zuzahlung zzgl. Versand

Tarif Vodafone Young S (bei Tarifabschluss max. 28 Jahre)

10 GB Datenvolumen mit bis zu 500 Mbit/s, übrig gebliebenes Datenvolumen kann mitgenommen werden

Telefonie-Flat alle dt. Netze.

SMS-Flat alle dt. Netze

Ein Datenpass gibt es kostenfrei dazu.

monatl. Grundpreis von 34,99 Euro

Mit dem Gutscheincode DEAL20 20% Rabatt auf die Grundgebühr

20% Rabatt auf die Grundgebühr Anschlusspreis einmalig: 39,99 Euro

Alle weiteren Details sowie Angebotsbedingungen findet ihr direkt auf der Webseite von Vodafone. Das Angebot gilt bis einschließlich 16. März 2022 und ist in unseren Augen wirklich attraktiv.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

