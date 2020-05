Apple übernimmt kalifornischen AR-Spezialisten NextVR

Apple kauft die kalifornische AR-Entwicklungsfirma NextVR. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrungen mit der Entwicklung von AR-Erlebnissen auf Headsets verschiedener Hersteller. Bekanntlich arbeitet Apple an eigenen AR-Produkten, wenn auch noch nichts darüber bekannt ist, wie diese aussehen werden.

Apple versorgt sich mit neuem Know-how bei AR/VR. Das Unternehmen kauft die Firma NextVR, wie Apple inzwischen auch gegenüber Bloomberg bestätigt hat. Dieser Umstand ist eine kleine Überraschung, Apple verfährt bei der Kommunikation getätigter Übernahmen in der Regel äußerst zurückhaltend. Die Transaktion hat ein Volumen von rund 100 Millionen Dollar. NextVR hat seinen Sitz in Orange County, Kalifornien. Das Unternehmen bringt eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung von AR- und VR-Entwicklungen in Kombination mit den AR-Headsets verschiedener Hersteller, dazu zählen etwa PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft und Lenovo.

Apple sichert sich Patente für eigene Entwicklungen

Der Fokus der Firma lag zuletzt stets auf die Nutzung von AR im Sport- und Unterhaltungssektor. Apple wird neben den meisten Mitarbeitern auch das Patentportfolio von NextVR übernehmen, insgesamt 40 Schlüsselpatente gehören dazu, die die Realisierung hochauflösender VR-Videostreams beschreiben. NextVR scheiterte 2019 bei der Durchführung einer weiteren Finanzierungsrunde mit dem Ziel, frisches Kapital einzusammeln.

Apple arbeitet an eigenen AR-Produkten wie etwa einer eigenen Brille, diese wird sich aber wohl deutlich verspäten, wie wir gerade erst berichtet hatten. Apple selbst hat noch kaum ein konkretes Wort über die Natur seiner AR-Ambitionen verlauten lassen, doch es ist bekannt, dass Tim Cook ein ausgemachter AR-Fan ist.

