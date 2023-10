Home Daybreak Apple Kommt das iPad Fold bereits im nächsten Jahr? | Mac-Verkäufe stark eingebrochen | Apple kündigt „neues“ iPad in China an – Daybreak Apple

Guten Morgen! Ein faltbares iPad-Modell befindet sich offenbar bereits in Planung und könnte schon bald vorgestellt werden. Zunächst hat Apple nun jedoch ein neues iPad in China angekündigt, das jedoch keine nennenswerten Neuerungen beinhaltet. Darüber hinaus sind die Verkaufszahlen von Mac-Computern stark eingebrochen. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Kommt das iPad Fold bereits im nächsten Jahr?

Apple scheint derzeit an einem faltbaren iPad zu arbeiten, denn immer wieder tauchen hierzu Patente auf. Dieses könnte unter Umständen bereits im kommenden Jahr erscheinen. Alles Weitere dazu findet ihr hier.

Mac-Verkäufe stark eingebrochen

Apple konnte in diesem Jahr deutlich weniger Macs verkaufen als üblich. Insgesamt brach der Verkauf um 30 Prozent ein. Mehr über die Gründe hierfür erfahrt ihr hier.

Apple kündigt „neues“ iPad in China an

Zurzeit wurde des Öfteren über neue iPads spekuliert, die Apple eigentlich diese Woche hätte vorstellen sollen. Nun ist dies tatsächlich passiert – allerdings handelt es sich dabei um ein Modell, das nur in China vertrieben werden wird und eigentlich kein neues Produkt darstellt. Weitere Details dazu findet ihr hier.

AirPods Pro 2 erhalten neue Software

Gestern wurde eine neue Firmware für die zweite Generation der AirPods Pro veröffentlicht. Mehr dazu hier.

-----

