Repariert: TestFlight in macOS Ventura-Beta läuft wieder

Apple hatte TestFlight in der Beta am Mac kaputt gemacht. Unter den aktuellen Versionen von macOS Ventura konnten keine Beta-Apps mehr installiert werden und sobald installierte Betas abgelaufen waren, wurden sie unbenutzbar. Das Problem bestand bereits seit Anfang August.

Die Problematik mit TestFlight unter macOS Ventura im laufenden Beta-Zyklus wurde von Apple nun behoben: In der gestern Abend für die Entwickler verteilten sechsten Beta von macOS Ventura wurde TestFlight wieder in Ordnung gebracht – lest nachfolgend mehr über das Problem, das ab Anfang des Monats bestand.

Das ist dann wohl ein wenig zu viel Beta: In der aktuellen Beta von macOS Ventura klemmt es bei TestFlight. Mit dieser Anwendung können Entwickler Nutzer einladen, an einer teiloffenen Beta teilzunehmen und Feedback einzusenden.

Das klappt aber unter macOS Ventura in der aktuellen Beta nicht mehr, wie verschiedene Beobachter bemerkt haben. Betroffen ist die aktuelle Beta, die schon länger nicht mehr aktualisiert worden war.

Apple lässt sich mit macOS Ventura mehr Zeit

Es sei allerdings angemerkt: Beta heißt Bug. Es kann bei der Nutzung von Betas jederzeit zu Problemen kommen, deshalb sollen sie auch nicht auf produktiv genutzten Geräten laufen gelassen werden.

Wieso es allerdings zu genau diesem Problem mit TestFlight kommt, ist nicht klar. Anfangs hatte es vergleichbare Bugs unter iOS 16-Betas mit TestFlight gegeben, die dann allerdings behoben worden sind.

Eine Beta via TestFlight läuft beim Nutzer für maximal 90 Tage, dann muss sie entweder durch eine neuere Beta ersetzt worden sein, oder kann nicht mehr gestartet werden. Genau das droht Anwendungen, wenn Apple das Problem in einer der kommenden Betas nicht in den Griff bekommt.

