Home Apple Watch Keine Chance: Mark Gurman erteilt Apple Watch S7 mit Blutdruckmessung deutliche Absage

Keine Chance: Mark Gurman erteilt Apple Watch S7 mit Blutdruckmessung deutliche Absage

Die Apple Watch Series 7 kommt ohne Blutdruckmessfunktion, daran lässt Mark Gurman keinen Zweifel. Er reagierte mit einem entsprechenden Statement auf eine überraschende Information, wonach die Produktion der Apple Watch Series 7 sich aufgrund der Komplexität unter anderem eines neuen Blutdruckmessverfahrens verzögere.

Apple wird seine Apple Watch Series 7 im Laufe der nächsten Wochen auf den Markt bringen: Allerdings, die Produktion stellt Apples Fertiger wohl vor einige Probleme, wie wir zuletzt anhand von Informationen aus der asiatischen Lieferkette berichtet hatten. Und der Grund für diese Schwierigkeiten soll in der gestiegenen Komplexität der neuen Apple Watch liegen, hieß es in diesem Zusammenhang.

Apple habe eine Blutdruckmessfunktion eingebaut, dadurch wäre die Fertigung anspruchsvoller. Diese Information kam doch recht überraschend, hatte sich zuletzt doch abgezeichnet, dass die neue Apple Watch Series 7 keine neuen Health-Features mitbringen dürfte.

Mark Gurman winkt entschieden ab

Der Redakteur Mark Gurman reagierte auf eine entsprechende Nachfrage genau zu diesem Detail aus Asien: Seine Antwort auf dem Kurznachrichtendienst Twitter fiel kurz und eindeutig aus.

Nikkei Asia says blood pressure sensor. Any comment on that? — Steven (@sostevensays) August 31, 2021

Es werde danach kein Blutdruckmessfeature in der neuen Apple Watch geben. Die größte Neuerung, so sieht es bis jetzt aus, wird das neue Design der Uhr sein. Dadurch wird der Bildschirm wohl ein wenig größer. Wie wir zuvor in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten, sollen die alten Armbänder aber nach wie vor passen. Bis jetzt hatte Apple die Kompatibilität aller Armbänder auch mit neueren Modellen stets sichergestellt, selbst wenn sich Details der Gehäuseform änderten. Es ist davon auszugehen, dass man auch in Zukunft an dieser Praxis festhalten wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!