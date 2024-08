Home Sonstiges Warren Buffet verkauft fast die Hälfte seiner Apple-Aktien

Warren Buffet verkauft fast die Hälfte seiner Apple-Aktien

Warren Buffet und seine Firma Berkshire Hathaway gehören zu den mächtigsten Playern an der Börse. Die Anleger-Legende gilt als großer Apple-Fan, doch nun stutzt er seine Position deutlich zusammen.

Nachdem Berkshire Hathaway bereits im ersten Quartal 13 Prozent seiner Apple-Anteile veräußerte, folgt nun ein noch drastischerer Schritt. Am Wochenende veröffentlichen Berichten zufolge verkauft Buffet fast 50 Prozent seiner Apple-Aktien. Der Grund dafür ist taktischer Natur, der Verkauf scheint nicht an gesunkenen Erwartungen an Apple zu liegen.

Verkauf von Apple-Aktien: Buffet will Reserven auffüllen

Die Veräußerung im ersten Quartal tätigte Buffet, um steuerliche Vorteile mitzunehmen. Jetzt müssen weitere knapp 50 Prozent folgen, um die Barreserven des Unternehmens aufzufüllen. Apple bleibt aber weiterhin die größte Position von Berkshire Hathaway, so Buffet. Zumindest bis „etwas Dramatisches passiert“. Was das sein könnte und ob wir uns beim nächsten Verkauf Sorgen machen müssen, erläutert Buffet nicht weiter. Barreserven sind in volatilen Börsenzeiten von Vorteil, um auf ein neues Marktumfeld reagieren zu können.

Vor dem Verkauf hielt Buffet rund 789 Millionen Anteile an Apple. Ende 2023 waren es sogar noch 905 Millionen. Zwischenzeitlich machte das Wertpapier mit dem Kürzel AAPL etwa die Hälfte des gesamten Portfolios aus. Nach dem radikalen Verkauf hält Berkshire Hathaway noch etwa 400 Millionen Anteile. Mittlerweile ist der Anteil von Apple auf moderate 2,6 Prozent geschmolzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.