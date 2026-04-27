Bringt OpenAI nun doch ein Smartphone? Der ChatGPT-Macher hat bekanntlich Hardware-Ambitionen. Zuletzt galt ein eigenes Telefon allerdings als eher unwahrscheinlich. Doch das KI-Unternehmen scheint diese Idee nun doch zu verfolgen.

OpenAI arbeitet einem Bericht zufolge nun doch an einem eigenen Smartphone und könnte damit künftig in direkte Konkurrenz zum iPhone treten. Ein Marktstart wird derzeit für das Jahr 2028 erwartet.

Erste Details zum ChatGPT-Phone

Wie Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, entwickelt OpenAI dafür eigene Smartphone-Prozessoren in Zusammenarbeit mit MediaTek und Qualcomm. Die Fertigung und Systemintegration soll demnach von Luxshare übernommen werden. Technische Details und Zulieferer sollen bis Ende 2026 oder Anfang 2027 finalisiert werden.

Bislang hatte OpenAI stets betont, kein eigenes Smartphone zu planen. Parallel arbeitet das Unternehmen jedoch bereits an mehreren Hardwareprojekten gemeinsam mit dem früheren Apple-Designchef Jony Ive. Dazu zählen unter anderem ein KI-gestützter Smart Speaker, smarte Brillen sowie weitere vernetzte Geräte.

Das geplante Smartphone soll sich laut Kuo deutlich von bestehenden Geräten unterscheiden und stärker auf sogenannte KI-Agenten ausgerichtet sein. Diese könnten zentrale Funktionen übernehmen und die Nutzung grundlegend verändern.

Mit dem möglichen Einstieg in den Smartphone-Markt würde OpenAI seine Hardwarestrategie deutlich ausweiten. Beobachter sehen darin ein Signal, dass das Smartphone trotz wachsender Bedeutung von Künstlicher Intelligenz weiterhin eine zentrale Rolle im digitalen Alltag spielen dürfte.