Jetzt öffentlich: Das schaut ihr im Mai auf Netflix

Kurz vor dem Wochenende versorgen wir euch noch mit ein paar Neuigkeiten rund um den Streamingmarkt. Was ihr bei Netflix im Mai sehen könnt, erfahrt ihr jetzt bei uns. Auf 43 neue Filme und Serien können sich Abonnenten jedenfalls freuen.

Das ist bei Netflix neu im Mai

Dankenswerterweise hat Netflix die Beschreibung gleich mitgeliefert per Pressemitteilung. Und an dieser Stelle müssen wir ehrlich sein: Absolute Kracher sind uns bisher nicht ins Auge gefallen. Wer also keine Lust auf den Text hat, am Ende des gibt es den obligatorischen Videozusammenschnitt von Netflix!

Ab dem 4. Mai 2021

Navillera – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Selena: Die Serie: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Mü-Mo das Müllmobil: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Ab dem 5. Mai 2021

The Sons of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Ab dem 7. Mai 2021

Jupiter’s Legacy – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nachdem sie sich etwa 100 Jahre lang um die Sicherheit der Menschheit gekümmert haben, muss die erste Generation der Superhelden dafür sorgen, dass ihre Kinder ihr Vermächtnis weiterführen. Allerdings sind Spannungen vorprogrammiert, als die jungen Nachwuchshelden ihre Fähigkeiten beweisen wollen, es aber schwer haben, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten und die Erwartungen an sie zu erfüllen. Jupiter’s Legacy erzählt die Abenteuer von Superhelden in einem komplexen Spannungsfeld zwischen Familie, Superkräften und Loyalität über mehrere Jahrzehnte hinweg.Die Hauptrollen in der Serie der ausführenden Produzenten Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton und Sang Kyu Kim spielen Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter und Ian Quinlan.

Girl from Nowhere: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Monster – NETFLIX FILM

– NETFLIX FILM Milestone – NETFLIX FILM

Ab dem 9. Mai 2021

Vincenzo – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Super Me – NETFLIX FILM

Ab dem 11. Mai 2021

Explained: Geld: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Ab 12. Mai 2021

The Upshaws – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Oxygen – NETFLIX FILM

Eine Frau erwacht ohne jegliche Erinnerungen in einer Kältekapsel. Der Sauerstoff wird knapp. Um zu überleben, muss sie sich irgendwie daran erinnern, wer sie ist.

Der Ball der 41 – NETFLIX FILM

Ab dem 13. Mai 2021

Castlevania: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Ab dem 14. Mai 2021

Move to Heaven – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Love, Death & Robots: Ausgabe 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Heimgesucht: Unglaubliche Zeugenberichte: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE The Woman in the Window – NETFLIX FILM

Eine durch Agoraphobie ans Haus gefesselte Psychologin ist von ihren neuen Nachbarn fasziniert – und einem brutalen Verbrechen, das sie von ihrem Fenster aus gesehen hat.

Ich bin alle – NETFLIX FILM

– NETFLIX FILM Ferry – NETFLIX FILM

– NETFLIX FILM Das schaurige Haus – NETFLIX FILM

Nach dem Umzug ihrer Familie aus der Großstadt in ein Dorf gehen zwei Brüder mit ihren neuen Freunden dem bedrohlichen Spuk in ihrem neuen Zuhause auf den Grund.

Dschungel-Beat: Der Film – NETFLIX FILM

Ab dem 18. Mai 2021

Sardars Enkel – NETFLIX FILM

Ab dem 19. Mai 2021

Wer hat Sara ermordet?: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ab dem 20. Mai 2021

Ein besonderes Leben: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ab dem 21. Mai 2021

Mein Nachbar: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Army of the Dead – NETFLIX FILM

Army of the Dead spielt nach einem Zombie-Ausbruch, der Las Vegas verwüstet und vom Rest der Welt abgeschottet hat. Unter den Überlebenden befindet sich Scott Ward (Dave Bautista), ein ehemaliger Zombie-Kriegsheld, der nun am Stadtrand seines verwüsteten Heimatorts Hamburger grillt. Der Casino-Direktor Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) unterbreitet ihm jedoch ein lukrativeres Angebot: Er soll in die zombieverseuchte Quarantäne-Zone eindringen, um 200 Millionen Dollar aus einem Tresor unter dem Las Vegas Strip zu bergen, bevor die Stadt in 32 Stunden von der Regierung mit einem Atomschlag dem Erdboden gleichgemacht wird.Angetrieben von der Hoffnung, dass die Belohnung eine Versöhnung mit seiner entfremdeten Tochter Kate (Ella Purnell) ermöglichen könnte, nimmt Ward die Herausforderung an und stellt ein bunt gemischtes Team von Experten, darunter auch der brillante deutsche Safeknacker Dieter (Matthias Schweighöfer), für den Raub zusammen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um den berüchtigten, einbruchsicheren Tresorraum zu knacken und einer intelligenten Horde von Alpha-Zombies zu entkommen. Beim größten Raubüberfall aller Zeiten wird mit hohen Einsätzen gespielt und eines ist sicher: Nur der Gewinner überlebt.

Jurassic World Neue Abenteuer: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Ab dem 26. Mai 2021

Baggio: Das Göttliche Zöpfchen – NETFLIX FILM

Diese Chronik der 22-jährigen Karriere des Fußballstars Roberto Baggio thematisiert unter anderem seine schwierigen Anfänge als Spieler und Konflikte mit seinen Trainern.

Der Nagelbomber von London – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Im Mittelpunkt dieser Dokumentation stehen die Bombenanschläge auf Minderheiten in London im Jahr 1999 und die drängende Suche nach dem rechtsextremen Täter.

High on the Hog: Wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Ab dem 27. Mai 2021

Blue Miracle – NETFLIX FILM

– NETFLIX FILM Soy Rada: Glücklicher Zufall – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

– NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL Eden – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Ab dem 28. Mai 2021

The Kominsky Method: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Für Sandy steht ein neues Kapitel an, in dem ihn ein schwerer Verlust, finanzielle Verpflichtungen, ein wichtiges Wiedersehen und ein Karriereschub erwarten.

Ab dem 31. Mai 2021

The Parisian Agency: Exclusive Properties – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE HALSTON – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Ragnarök: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mythisches Chaos und Umweltkatastrophen drohen, während Magne Unterstützung im Kampf gegen kolossale Feinde sucht und mit seinem schwierigen Bruder fertigwerden muss.

Master of None – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE AlRawabi School for Girls – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Racket Boys – NETFLIX ORIGINAL SERIE

– NETFLIX ORIGINAL SERIE Mad for Each Other – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Preiserhöhung ab sofort bei allen Kunden

Die Quantität sagt erst einmal nichts über die Qualität aus. Schwierig wird es nur, wenn aus den wenigen Inhalten nichts heraussticht. Das ist insofern kritisch zu sehen, weil Netflix die Preiserhöhung für das Premiumpaket auf 17,99 Euro nun in Deutschland flächendeckend eingeführt hat – die Übergangszeit ist damit nahezu abgeschlossen.

