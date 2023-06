Home Apple JETZT LIVE: WWDC23 Keynote im Ticker bei Apfelpage.de

JETZT LIVE: WWDC23 Keynote im Ticker bei Apfelpage.de

Und los geht’s: Die Keynote beginnt und wir begleiten die Veranstaltung wie üblich in unserem Liveticker. Heute sind Björn und Marco für euch an der Tastatur, um das Event nicht nur zu begleiten, sondern auch ein bisschen mit euch ins Gespräch zu kommen.

Und es geht los: Apples Eröffnungsveranstaltung zur WWDC 2023 geht an den Start. Viele von euch werden das Event wohl per Livestream schauen, wer das nicht kann oder will oder zusätzlich noch einen Second Screen möchte, kann die Keynote auch in unserem Liveticker verfolgen.

Björn und Marco kommentieren und begleiten für euch die Veranstaltung, gern könnt ihr über das Event miteinander und unseren Ticker-Redakteuren diskutieren, direkt im Liveticker oder in den Kommentaren unter dem Artikel.

Der Apfelpage.de-Liveticker

Der Ticker sollte sich automatisch alle paar Sekunden aktualisieren. Wenn er das einmal nicht mehr tut, könnt ihr einfach diesen Beitrag erneut aufrufen. Wir wünschen euch eine schöne Keynote.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!