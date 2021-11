Home iCloud / Services Jetzt aber: Apple Fitness+ kommt langsam in Gang

Nun geht es endlich los: Wer Apple Fitness+ buchen möchte, um seine Kondition zu stärken, sollte das jetzt tun können. Allerdings ist Apple One Premium, das ebenfalls Apple Fitness+ beinhaltet, offenbar noch immer nicht überall verfügbar.

Es wurde dann nicht wie von einigen Lesern vermutet 19:00 Uhr, sondern ein wenig später: Aber jetzt ist Apple Fitness+ offenbar an den Start gegangen, Apfelpage.de berichtete. Der entsprechende Tab ist bei uns inzwischen in der Fitness-App unter iOS aufgetaucht. Dort kann die Buchung für 9,99 Euro im Monat abgeschlossen werden.

Wer noch nicht so ganz weiß, ob Apple Fitness+ das richtige Trainingsprogramm ist, kann in die einzelnen Kurse auch im Rahmen einer kurzen Vorschau hineinsehen.

Apple One Premium noch immer nicht überall verfügbar

Apple Fitness+ rollte sehr langsam für die Nutzer aus: Während die Pressemitteilung bereits am nachmittag bei Apple online stand, ist der Dienst erst nach 20:00 Uhr verfügbar gewesen. Bei Apple One Premium geht es dagegen offenbar noch etwas langsamer. Wir können das neue Komplettpaket aktuell noch immer nicht buchen, dafür gab es im Laufe des Morgens sowie gegen Abend erneut immer wieder Meldungen über einen Verbindungsfehler beim Aufruf der Apple One-Seite in den Einstellungen.

Der Rollout der neuen Dienste läuft nicht nur in Wellen, sondern offenbar auch mit einigen Unregelmäßigkeiten.

Wie sieht es bei euch aus: Könnt ihr Apple Fitness+ und Apple One Premium bereits buchen?

