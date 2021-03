Home Apple Jason Sudeikis erhält Golden Globe für seine Leistung in „Ted Lasso“

Die Apple TV+-Serie „Ted Lasso“ war bei der Verleihung der Golden Globes erfolgreich. Jason Sudeikis erhielt die Auszeichnung für die beste Leistung eines Schauspielers in der Kategorie für Comedy- oder Musical-Produktionen. Er war zuvor bereits für den Golden Globe in dieser Kategorie nominiert worden.

Bei der Verleihung der Golden Globes wurde die Apple TV+ „Ted Lasso“ respektive ihr Personal wie schon zu erwarten war ausgezeichnet. Jason Sudeikis erhielt den Golden Globe für die beste Leistung eines Schauspielers in der Kategorie Comedy- oder Musical-Produktionen. Er war zuvor bereits für diesen Golden Globe nominiert worden. Jason Sudeikis spielt in der Serie den Titelhelden Ted Lasso, ein Football-Trainer aus Texas, der ins kalte Wasser geworfen wird und einen britischen Profifußballclub in der Krise wieder auf die Erfolgsspur bringen soll.

„Ted Lasso“ wurde rasch zu einer Art Publikumsliebling der Zuschauer von Apple TV+. Neben Jason Sudeikis hatten noch andere Schauspieler im Cast der Serie Nominierungen für die Golden Globes erhalten, sie gelten mit als die wichtigsten Auszeichnungen für amerikanische und internationale Produktionen. Nachdem noch weitere Schauspieler und Inhalte von Apple TV+ für einen Golden Globe nominiert worden waren, ist die Verleihung an Jason Sudeikis doch die erste Auszeichnung, die Apple eine Produktion auf TV+ bei diesem Filmfest abräumen kann.

Weitere Staffeln wurden bereits bestellt

„Ted Lasso“ gehört zu den Serien, die weiter fortgesetzt werden. Eine zweite Staffel wurde bereits recht früh bestellt, deren Ausstrahlung verzögert sich jedoch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie. Aktuell wird mit einem Start irgendwann im Sommer 2021 gerechnet. Auch eine dritte Staffel wird es von der Serie geben, zugleich erteilte Apple einer Fortsetzung darüber hinaus jedoch eine Absage, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wann die dritte Staffel gedreht und gesendet werden soll, bleibt einstweilen noch offen.

