Jailbreak weg: iOS 13.5.1 und iPadOS 13.5.1 killen „unc0ver-Lücke“

Mit den soeben veröffentlichten Updates für iPhone und iPad wurde die Sicherheitslücke geschlossen, mit denen der Jailbreak für die neusten iOS 13 Versionen bisweilen möglich war.

Ihr habt euer iOS-13-Gerät gejailbreakt? Dann auf jeden Fall „Finger weg“ von den gerade erschienenen Updates. Mit dem heute publizierten Update auf iOS 13.5.1 und iPadOS 13.5.1 schließt Apple nämlich jene Softwarelücke, die der aktuelle und erst kürzlich publizierte unc0ver-Jailbreak ausnutzte. Ein Hacker warnte die Jailbreak-Community auf Twitter bereits davor, ihre Geräte zu aktualisieren. Ein erneuter Jailbreak kann anschließend nicht mehr aufgespielt werden.

iOS 13.5.1 and tvOS 13.4.6 were just released to patch the kernel vulnerability used by the #unc0ver jailbreak. Do not update your devices.

— @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) June 1, 2020