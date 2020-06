Beta 1 von macOS 10.15.6 für Entwickler auch verfügbar

Apple hat heute Abend auch macOS Catalina 10.15.6 Beta 1 für die Entwickler vorgelegt. Die neue Testversion kann damit von allen Entwicklern geladen und installiert werden. Zuvor war bereits eine erste Beta von iOS 13.5.5 / iPadOS 13.5.5 verfügbar gemacht worden.

Damit ist dann der neue Beta-Zyklus wieder voll in Fahrt gekommen. Apple hat auch macOS Catalina 10.15.6 Beta 1 für alle Entwickler zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann damit ab sofort geladen und installiert werden. Zuvor hatte Apple bereits Beta 1 von iOS 13.5.5 / iPadOS 13.5.5 an die Entwickler verteilt. Außerdem regnete es heute Abend Updates und Fixes für alle stabilen Systemversionen von Apple, mit denen das Unternehmen eine gravierende Lücke im Kernel von iOS und Co. geschlossen hat. So wurde auf diese Weise der jüngst erschienene neue Jailbreak unbrauchbar gemacht, Apfelpage.de berichtete.

Weitere Details zu macOS Catalina 10.15.6 Beta 1 noch nicht klar

Dagegen ist noch nichts dazu bekannt, was und wo Apple in Beta 1 von macOS Catalina 10.15.6 geändert hat. Zu vermuten steht, dass man hier weitere Verbesserungen von Sicherheit, Stabilität und Performance des Mac vornehmen wird.

Eine Public Beta für freiwillige Tester wird es womöglich in den nächsten Tagen ebenfalls auch noch geben. Bemerkt ihr Neuerungen und Änderungen am Mac nach Installation der neuen Beta?

