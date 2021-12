Home Deals iTunes-Countdown 2021 Tag 6: Heute „Miraculous World: New York, United HeroeZ“ für 3,99€ kaufen

Gestern war nicht nur bereits der zweite Advent, heute ist auch schon Nikolaus. Und damit dürfen wir das sechste Türchen im 2021er Countdown bei iTunes öffnen. Dahinter verbirgt sich ein Animationsfilm, der sich um Superhelden dreht.

Eine Klassenfahrt nach New York ist für Marinette die Chance, eine kleine Pause vom Superhelden-Dasein zu machen. Fernab von allen Superschurken in Paris kann sie wie ein ganz normaler Teenager Spaß mit ihren KlassenkameradInnen haben – und eventuell sogar Adrien ihre Liebe gestehen? Hawk Moth hat jedoch andere Pläne und so sind Ladybug und Cat Noir auch auf der anderen Seite des Atlantik gefordert. Sie müssen sich mit neuen Superhelden aus den USA zusammentun, um den Frieden wiederherzustellen!

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot.

