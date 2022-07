Home Apps Shazam bringt per Update Verknüpfung mit iOS-Widget und geräteübergreifende Erkennungshistorie

Apple hat ein Update für Shazam ausgerollt. Damit kommt die neue synchronisierte Songerkennung von iOS 16 mit der Shazam-App auch auf iOS 15-Geräte. Zudem wird eine synchronisierte Erkennungshistorie mit allen Geräten in der eigenen Apple-ID eingeführt.

Apple hat ein neues Update für Shazam (Affiliate-Link) verteilt. Der Musikerkennungsdienst erhält mit der Aktualisierung eine Funktion, die es unter iOS 16 systemseitig geben wird: Die App wird an das Shazam-Widget im Kontrollzentrum gekoppelt. Von dort erkannte Songs werden so auch in der Erkennungsliste in der Shazam-App angezeigt.

Weitere Neuerungen im Update von Shazam

Zudem wird eine Synchronisation der Erkennung zwischen verschiedenen Apple-Geräten ergänzt. Bis jetzt ließen sich über langes Drücken auf das Shazam-Widget im Kontrollzentrum nur auf dem aktuell genutzten Gerät erkannte Songs anzeigen. In Zukunft wird sich auf diese Weise eine Liste aller Songs, die mit anderen Apple-Geräten erkannt wurden, anzeigen.

Shazam war schon lange via Siri aufrufbar, allerdings wirde das Unternehmen erst im Jahr 2018 von Apple übernommen. Mutmaßlicher Kaufpreis: 400 Millionen Dollar. Für eine App, die von hunderten Millionen Menschen weltweit genutzt wird, ein günstiger Preis.

Seit der Übernahme hat Apple Shazam behutsam in die eigenen Dienste integriert. Es gibt so etwa inzwischen diverse Playlisten in Apple Music, die auf Trends aus der Shazam-Nutzung hervorgehen. Der Dienst ist seit der Übernahme durch Apple vollständig kostenlos und werbefrei – anders als zuvor.

