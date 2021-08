Home Daybreak Apple Ist das iPhone 13 ein Satellitentelefon? | ist die Apple Watch S7 langweilig? | wer kauft diese Powerbank? – Daybreak Apple

Ist das iPhone 13 ein Satellitentelefon? | ist die Apple Watch S7 langweilig? | wer kauft diese Powerbank? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple könnte das iPhone 13 mit einem Feature für Satellitentelefonie ausstatten: Diese Funktion war vor Jahren schon einmal für Apple-Produkte im Gespräch, eine Realisierung schien aber stets noch in ferner Zukunft zu liegen. Ob sie tatsächlich nun gelungen ist… damit willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Das iPhone 13 kommt in weniger als einem Monat und eigentlich war man sich weitgehend einig, die neuen Features dieses Modells zu kennen: Doch am Wochenende meldete sich eine bekannte Stimme zu Wort und zwar mit einer kaum glaublichen Behauptung: Dass nämlich Apple für das iPhone 13 eine Unterstützung für Satellitentelefonie in Vorbereitung haben soll. Was es damit auf sich hat und wie wahrscheinlich ein solches Feature ist, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Die Apple Watch Series 7 hat wohl wenig neues zu bieten

Von wahrhaft aufregenden Nachrichten, kommen wir nun zu eher ernüchternden Aussichten und diese beziehen sich auf die Apple Watch Series 7. Dieses neue Modell soll zwar über ein neues Design verfügen und vielleicht auch einige Updates der Zifferblätter bringen, neue Features, etwa im Health-Bereich, werden Kunden aber wohl nicht zu sehen bekommen, sagt Mark Gurman von Bloomberg, hier dazu die Infos.

Zwei unglaubliche Powerbanks sind jetzt verfügbar

Diese Akkus sind nicht in erster Linie fürs Laden es iPhones gedacht, obwohl sie dafür auch genutzt werden können. Aber mit den beiden Stromspeichern, die wir euch hier vorstellen und die jetzt verfügbar sind, lässt sich noch eine Menge mehr laden.

Apple Arcade erhält neue Titel

Und zum guten Schluss kommen wir noch zu Apples Spiele-Abo Apple Arcade. Auch im August sowie September werden neue Titel zum Katalog der Arcade hinzugefügt. Was an neuem Spielfutter dazu kommt, haben wir euch hier vorgestellt.

Damit darf ich mich für diesen Morgen verabschieden und wünsche euch einen schönen Start in die Woche.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!