Ist Apple ein unbeliebter Partner? Wer das iCar noch bauen könnte

Wer baut das Apple Car? Apple könnte es auch weiter schwer haben, einen Partner zu finden, der willig und bereit ist, ein Auto für den iPhone-Konzern zu bauen, glauben viele Analysten. Die großen Autobauer hätten hier eine Menge zu verlieren.

Apple hat offenbar gerade konkretere Gespräche über die Konstruktion eines Apple Car abgebrochen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Diese wären möglicherweise sogar ins den USA gebaut worden. Doch die Bedenken in Südkorea könnten zu groß gewesen sein.

Aus ähnlichen Gründen wird Apple möglicherweise auch bei anderen Partnern nicht auf begeisterte Gegenliebe stoßen, mutmaßte zuletzt Demian Flowers, Auto-Analyst bei der Commerzbank gegenüber CNN. VW etwa wird sich Apple kaum in die Arme werfen, vermutet der Analyst.

In Wolfsburg wolle man seine eigenen autonomen oder teilautonomen E-Autos bauen, man wolle sein eigenes Betriebssystem entwickeln, Herr über die eigenen Daten bleiben, man wolle aus eigenem Antrieb wettbewerbsfähig bleiben, führte der Branchenbeobachter aus. Daher werde man Apple kaum den roten Teppich ausrollen.

Lieber mit, als gegen Apple

Auch Jürgen Pieper, Auto-Experte beim Bankhaus Metzler, sieht es ähnlich. Die großen Autobauer haben auch am meisten zu verlieren, skizziert er das Spannungsfeld. Kleinere Firmen seien hier möglicherweise offener: Honda und Nissan sind hier zu nennen. Stellantis ist zwar nicht klein, muss sich nach der Mega-Fusion aber erstmal sortieren.

Auch BMW könnte unter Umständen aufgeschlossen sein. Die Überlegung hier könnte sein: Wenn Apple in den Automarkt will, kann man das nicht verhindern. Man ist dann aber womöglich besser beraten, Teil dieses Vorstoßes, als nur Zuschauer zu sein. Auch Magna wäre ein potenzieller Partner für Apple. Dort hat man mit Auftragsarbeiten bereits Erfahrung und ist der Vorstellung gegenüber vielleicht weniger abgeneigt.

Beide Überlegungen sind plausibel. Zudem ist noch nicht abschließend gesagt, dass der Deal mit Hyundai endgültig tot ist. Möglicherweise wollten sich die Südkoreaner auch nur in eine bessere Verhandlungsposition manövrieren. In Sachen Apple-Auto bleibt es so oder so weiter spannend.

