Die Corona-Warn-App läuft auf mehr iPhones als Android-Smartphones

Die Corona-Warn-App entwickelt sich in Deutschland zu einem echten Hit in den App Stores, aber nach Millionen von Downloads beginnt sich ein auffälliger Trend abzuzeichnen: Unter iPhone-Nutzern ist die App offenbar deutlich häufiger im Einsatz als auf Android-Smartphones. Dies kann verschiedene Gründe haben.

Die Corona-Warn-App ist wie berichtet seit knapp einer Woche für Nutzer in Deutschland verfügbar. Diese Zeit reicht, um einen interessanten Trend zu entwickeln. Auf iPhones verbreitet sich die App offenbar deutlich besser als auf Android-Smartphones, das zeigt eine vom ZDF erstellte Auswertung.

Danach entfällt rund die Hälfte der Downloads der Corona-Warn-App auf iPhones. Bei einer ausgewogenen Verbreitung dürfte dies in Deutschland aber nicht der Fall sein, denn iOS ist weit davon entfernt, auch auf 50% Marktanteil zu kommen. Tatsächlich hält Android hier seit Jahren rund zwei Drittel der Marktanteile.

Wieso installieren iOS-Nutzer die Corona-Warn-App häufiger?

Bleibt die Frage nach dem Grund für dieses Ungleichgewicht: Der könnte einerseits in der besseren Updatemoral der iPhone-Nutzer zu suchen sein. Das aktuelle iOS 13 läuft schon auf rund 81% aller iPhones, Apfelpage.de berichtete. Für die Corona-Warn-App ist allerdings iOS 13.5 oder höher erforderlich.

Unter Android benötigen die Nutzer nicht eine bestimmte Version, sondern das jüngste Update der Google Play-Dienste, diese gelangen allerdings nicht auf alle Modelle. Und schließlich müssen Nutzer am Android-Smartphone teils auch den Zugriff auf den Standort freigeben, auch wenn dieser von der App gar nicht verwendet wird, was weitere Nutzer von einer Verwendung der App abgebracht haben könnte.

Diese kratzt inzwischen an der Marke von 12 Millionen Downloads.

