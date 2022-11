Home iPhone iPhone-Verkäufe mit klarem Trend: Kunden wollen mehr Speicher

Das iPhone 14 ist bei Kunden in den USA sehr erfolgreich gestartet, das zeigen aktuelle Marktdaten. Dabei wird ein Trend deutlich: In diesem Jahr griffen die Kunden vermehrt zu Geräten mit mehr Speicherplatz. Nach wie vor ist maximal ein TB Speicher am iPhone 14 erhältlich.

Das iPhone 14 kommt weltweit gut an, das wurde in den letzten Wochen bereits anhand verschiedener Auswertungen unabhängiger Analysten deutlich. Auch die Erhebung der Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) zeigt nun, dass das aktuelle Lineup bei den US-Kunden hoch im Kurs steht, wie das Unternehmen in einer Medienaussendung mitteilt. Diese bildet die ersten drei Wochen des Verkaufs des iPhone 14 ab. In dieser Zeit kamen die Modelle ohne das iPhone 14 Plus auf rund 21% Anteil an den iPhone-Verkäufen in den USA.

Das iPhone 14 Plus startete später und ist in dieser Einschätzung daher nicht berücksichtigt. Frühere Prognosen deuteten auf eine sehr schwache Nachfrage nach diesem Modell hin, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

Die Kunden wollen mehr Speicher

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Anteil des iPhone 13 am iPhone-Verkaufsmix in den USA bei geschätzten 16%.

Das iPhone 13 ist allerdings auch nach wie vor stark: Es ist noch immer für rund 15% der Käufe von iPhones verantwortlich. Das iPhone 13 Mini fällt mit nur 4% dagegen stark ab, die Mini-Version wurde in diesem Jahr auch eingestellt.

Das iPhone 11, das immerhin schon drei Jahre auf dem Buckel hat, macht immer noch rund 9% der Verkäufe aus, mehr als das iPhone SE, das auf 7% kommt.

Es zeigt sich auch der Trend, dass Nutzer mehr Speicher wünschen: Dieses Jahr kauften 50% der Befragten ein iPhone 14 mit 256 GB. Im letzten Jahr kam noch das iPhone 13 Pro mit 128 GB Speicher auf einen Anteil von 60% der Verkäufe. Die Marktforscher führen den gestiegenen Speicherhunger auf gestiegenen Bedarf zurück, der wiederum durch immer größere Foto- und Videodateien entsteht. So schießt das iPhone 14 Pro etwa RAW-Bilder von gigantischer Größe, bedingt durch die neue 48 Megapixel auflösende Hauptkamera.

