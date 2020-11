Home Hardware iPhone und Apple TV erhalten Unterstützung für Xbox Series X- und Playstation 5-Controller

iPhone, iPad und Apple TV sollen in Zukunft die Controller der neuen Xbox Series X unterstützen, das geht aus einer Dokumentation von Apple hervor. Microsoft und Apple arbeiten gemeinsam an der Implementation der Unterstützung. Die beiden Unternehmen kooperieren zuletzt auch auf anderen Gebieten.

Apple-Geräte sollen in Zukunft Spielecontroller der neuen Xbox unterstützen. Eine Supportdokumentation von Apple deutet darauf hin, dass die Unterstützung für verschiedene Controller der neuen Xbox Series X in Zukunft gegeben sein soll.

Apple arbeitet danach gemeinsam mit Microsoft daran, die Controller an iPad, iPhone und Apple TV zu unterstützen. Das Spielerlebnis wird durch die Nutzung von Controllern verbessert, diese Unterstützung an iOS-Geräten und dem Apple TV etwa für Titel aus Apple Arcade oder dem App Store ist auch nicht neu.

Auch Unterstützung für neue Playstation 5-Controller dürfte bald kommen

Die Unterlagen von Apple erwähnen keine Unterstützung des DualSense Controller der neuen Playstation 5, die Sony unlängst auf den Markt gebracht hat, ebenso wenig wie der Luna Controller von Amazon Erwähnung findet. Allerdings wurden Bestandteile im Code von iOS 14.3 Beta 2 entdeckt, die die Unterstützung dieser Hardware andeuten.

Apple dürfte sie also in nächster Zeit nachrüsten, vielleicht schon mit iOS 14.3 in der finalen Version. Die Kooperation zwischen Apple und Microsoft funktioniert zurzeit gut, zuletzt ging Apple TV auf der Xbox und der Playstation an den Start, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

