Der Mac Mini könnte in Zukunft doch mit Zehn-Gigabit-Ethernet erhältlich sein

Den neuen Mac Mini mit M1-CPU könnte es in Zukunft auch mit Zehn-Gigabit-Ethernet geben. Entsprechende Logic Boards werden Apple-intern bereits gelistet. Es ist allerdings nicht klar, ob und wann auch entsprechende Konfigurationen am Markt verfügbar sein werden, aktuell ist in der ARM-Version bei einem Gigabit Schluss.

Der Mac Mini (Affiliate-Link) mit M1-Chip war eine rechte Enttäuschung für viele Fans des kleinen Rechners. Der taugt nämlich nicht nur als effektiver Bürocomputer, die Intel-Version des Mac Mini lässt sich sehr stark aufrüsten, bis quasi zu einer Art Mac Pro Mini ohne Highend-Grafik. All diese Flexibilität bei der Konfiguration ist beim neuen Mac Mini mit ARM-Herz weitgehend dahin: Bei 16 GB Arbeitsspeicher ist Ende der Fahnenstange, der Prozessor lässt sich naturgemäß gar nicht wechseln und auch die Netzwerkhardware ist limitiert.

Dass der Mac Mini mit M1 nicht mit Zehn-Gigabit-Ehternet bestellt werden kann, hat Apple reichlich Kritik eingebracht, doch das ist womöglich nicht endgültig.

Apple führt bereits Zehn-Gigabit-Logic Boards für den neuen Mac Mini

In einer internen Liste von Apple, die für autorisierte Service Provider vorgesehen ist, wurden Logic Boards mit Unterstützung für Zehn-Gigabit-Ehternet entdeckt. Diese Liste wurde von MacRumors eingesehen, doch es ist nicht klar, welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Verschiedene Folgerungen wären möglich:

– Apple könnte ZehnGigabit-Ethernet-Konfigurationen für spezielle Enterprise-Versionen des Mac Mini vorhalten.

– Apple könnte sich bei der Erstellung der Liste schlicht einen Fehler geleistet haben.

– Apple könnte eine Zehn-Gigabit-Ethernet-Version des Mac Mini für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen haben, wobei offen ist, wann diese auf den Markt kommen soll. Allerdings ist die Intel-Variante des Mac Mini auch nach wie vor erhältlich.

