Home iPhone iPhone SE: Mit altem Design zu neuem Rekord?

iPhone SE: Mit altem Design zu neuem Rekord?

Das neue iPhone SE ist eine schmucklose Weiterentwicklung des Vorgängers. Die inneren Werte können nicht über ein angestaubtes Design hinweg trösten – eigentlich. Dennoch könnte Apple dieses Modell noch öfter verkaufen als seinen Vorgänger.

Geht Apples Plan wohl doch auf? Lange hatten Analysten vermutet, Apple werde das neue iPhone SE rekordverdächtig oft verkaufen, trotz des unveränderten Designs aus dem Jahr 2017, Apfelpage.de berichtete. Die Rechnung könnte aufgehen, zumindest nach einer aktuellen Einschätzung der Marktbeobachter von Digitimes.

Die ist nun einige Tage nach der Vorstellung des iPhone SE 2022 erschienen und geht von weiter steigenden Verkäufen aus: War das Vorgängermodell im Vorjahr noch rund 25 Millionen mal verkauft worden, könnte Apple vom neuen iPhone SE gar 30 Millionen Einheiten in diesem Jahr absetzen.

5G treibt die Verkäufe weiter

Allein im kommenden Quartal werde Apple wohl 11 Millionen Einheiten des neuen iPhone SE absetzen können, schätzen die Beobachter. Größter Treiber für die Verkäufe werde der 5G-Standard sein, den Apple im iPhone SE 2022 nun unterstützt.

Vor allem Märkte wie China, in denen 5G eine größere Rolle spielt als etwa in Deutschland, fragten vermehrt 5G-Geräte nach. Das iPhone SE werde auch die Nachfrage nach anderen 5G-Geräten innerhalb und außerhalb Chinas steigern, so die Analysten von Digitimes Research unter Berufung auf Einblicke aus dem Großhandel.

2021 wurden rund 280 Millionen 5G-Smartphones außerhalb von China verkauft. Die Prognose geht davon aus, dass in diesem Jahr rund 450 Millionen Einheiten mit 5G-Unterstützung abgesetzt werden, das wäre eine Steigerung um rund 60%. Damit wären dann rund 63% der weltweit verkauften Smartphones Modelle mit 5G-Unterstützung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!