iPhone SE bei Blau.de für nur 25,00 € im Monat

Der Mobilfunkmarkt ist in Deutschland nicht nur hart umkämpft, sondern auch extrem undurchsichtig. Wie letzte Woche angekündigt, wollen wir Euch dabei ein wenig unter die Arme greifen. Nach dem SIM-only-Deal von letzter Woche haben wir dieses Mal ein iPhone SE 2020 am Start.

iPhone SE 2020 mit 64 GB im Blau Allnet L

Derzeit gibt es bei Blau.de ein interessantes Angebot mit dem iPhone SE 64 GB in Schwarz, Weiß oder Rot. Der Tarif beinhaltet 5 GB Datenvolumen im Netz von O2 mit LTE sowie eine Allnet-Flat zum Telefonieren in alle deutsche Netze und EU-Roaming. Die Geschwindigkeit im LTE-Netz liegt bei 21,6 Mbit/s, was angesichts des Gerätes und des monatlichen Grundpreises in Ordnung geht. Der Anschlusspreis entfällt, bei einer Rufnummermitnahme gibt es noch einen Bonus in Höhe von 9,99€. Für das Gerät werden einmalig 13,00€ Zuzahlung fällig.

Schließt Ihr den Tarif zudem über unser Angebot ab, spart ihr Euch noch zusätzlich den Anschlusspreis in Höhe von 29,99€. Wir finden, für das iPhone SE (gerne für den Nachwuchs oder die Frau) ist das ein attraktiver Deal.

