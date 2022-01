„iPhone SE+“ 5G“? Frisches iPhone SE-Design vielleicht doch schon 2023

Das iPhone SE 3 wird in diesem Jahr erwartet. Es soll 5G unterstützen, doch äußerlich weitgehend unverändert bleiben. Das vielfach erwartete iPhone SE mit größerem und randlosem Display erscheint dagegen möglicherweise doch schon nächstes Jahr.

Das iPhone SE 3 wird von vielen Beobachtern in diesem Jahr erwartet. Nun hat sich der bekannte Analyst Ross Young erneut zu diesem neuen Modell geäußert. Er ist auf dem Kurznachrichtendienst Twitter davon ausgegangen, dass Apple das iPhone SE 3 unter dem Namen „iPhone SE+ 5G“ auf den Markt bringen werde.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7″ LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7″ or a 6.1″ display. It is now looking like it will be 5.7″. May be launched in 2023 rather than 2024.