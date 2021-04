iPhone SE: 5G ab 2022 und 2023 mit neuem Design und Loch für Frontkamera

Das iPhone SE soll auf absehbare Zeit sowohl ein frisches Design bekommen, als auch die Unterstützung für 5G. Letztere werde Apple bereits im kommenden Jahr bringen, heißt es heute aktuell aus Kreisen der lieferkette.

Apple wird das iPhone SE auch in Zukunft für Käufer attraktiv halten: Das kleine und recht günstige Smartphone des Unternehmens soll ab 2022 mit 5G erhältlich sein, das schreibt heute der Display-Analyst Ross Young unter Berufung auf Quellen in Apples asiatischer Lieferkette.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7″ in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1″ version in 2023 with punch hole rather than a notch.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021