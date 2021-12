Home Betriebssystem iOS 15.1.1 wird nicht mehr von Apple signiert

iOS 15.1.1 wird nicht mehr von Apple signiert

Apple hat die Signierung von iOS 15.1.1 gestoppt, damit können Nutzer der aktuellen Version nun nicht mehr zu dieser früheren Fassung zurückkehren. Parallel läuft bereits die Beta-Phase von iOS 15.3, während iOS 15.2 letzte Woche für alle Nutzer veröffentlicht wurde.

Apple hat inzwischen die Signierung von iOS 15.1.1 eingestellt. Diese Version war ein Hoftip-Update von iOS 15.1, dem ersten größeren Update von iOS 16, das Ende Oktober erschien. Wer bereits das Update auf iOS 15.2 geladen und installiert hat, kann nun nicht mehr zur vorigen Version zurückkehren. In der Regel dürfte eine Rückkehr allerdings auch n nicht angestrebt werden, zumal iOS 15.2 einige neue Funktionen eingeführt hatte, so ist nun etwa der App-Datenschutzbericht verfügbar, auch das anonyme Versenden von E-Mails wird unterstützt.

Rückkehr zu früherer iOS-Version ist nur für Jailbreak-Nutzer int

eressant

iOS 15.3 befindet sich bereits in der Beta, auch Public Beta-Tester können das kommende Update bereits in der ersten Version testen. Eine Rückkehr zu einer früheren iOS-Version ist in der Regel nur für Nutzer eines Jailbreaks von Interesse, da diese nach einem Update häufig nicht mehr funktionieren.

iOS 15.3 dürfte Mitte bis Ende Januar für alle Nutzer veröffentlicht werden.

-----

