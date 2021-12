Home Videos Shot on iPhone 13 Pro: Ein Sturm zieht auf

Shot on iPhone 13 Pro: Ein Sturm zieht auf

Im actionreichen neuen Shot on iPhone 13 Pro-Video “Wind Storm” des Youtubers Smokey62 Productions erwartet uns ein heftiger Sturm.

Das Meer wird aufgewühlt und Wasser peitscht an den Strand.

Stürmische See auf Video gebannt

Das Kurzvideo “Wind Storm” aus der Feder des Youtube-Kanals Smokey62 Productions beginnt mit einer ruhigen Einstellung am Strand mit einer blauen Strandschaukel, die langsam vom aufkommenden Wind bewegt wird.

Untermalt von einer ruhigen Klaviermusik sehen wir einen abendlichen Himmel, dessen Wolken sich genügsam verdunkeln und im Wasser am Strand spiegeln. In sanften Schnitten wird uns der schöne Sandstrand in seinen Facetten gezeigt. Der Wind verwandelt sich mit jeder Sekunde in einen starken Sturm.

iPhone 13 Pro in Aktion

Die hochwertige Kamera seines iPhone 13 Pro setzte der erfahrene Kreative für sein neuestes Video mit einem winterlichen Sturm als Thema ein.

Das Apple-Smartphone zeigt hier, was es bei cinematischen Aufnahmen auf den Kasten hat und welche erstklassige Qualität damit möglich ist.

