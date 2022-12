Home Daybreak Apple iPhone-Produktion in China: Beschränkungen wurden aufgehoben | Sideloading: Apples Umsatz würde kaum leiden | USA: Apple behindert Gewerkschaftsgründung mit illegalen Methoden – Daybreak Apple

iPhone-Produktion in China: Beschränkungen wurden aufgehoben | Sideloading: Apples Umsatz würde kaum leiden | USA: Apple behindert Gewerkschaftsgründung mit illegalen Methoden – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die iPhone-Produktion bei Foxconn in China kehrt allmählich wieder zur Normalität zurück. Derweil würde Sideloading Analysten zufolge Apple doch nicht so sehr schaden, wie das Unternehmen annimmt. Dieses behindert währenddessen mit illegalen Methoden die Gründung von Gewerkschaften von Store-Angestellten in den USA. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPhone-Produktion in China: Beschränkungen wurden aufgehoben

In den vergangenen Wochen stand die iPhone-Produktion bei Foxconn aufgrund der zahlreichen Corona-Lockdowns in China weitgehend still. Nun hat die chinesische Regierung die Corona-Beschränkungen gelockert, sodass die iPhone-Produktion allmählich wieder zur Normalität zurückkehrt. Doch der Rückstau in der Produktion wird wohl nicht so leicht aufzuholen sein. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Sideloading: Apples Umsatz würde kaum leiden

Apple wehrt sich bekanntermaßen vehement dagegen, sein App-Store-Monopol aufzugeben und es Nutzerinnen und Nutzern zu erlauben, Apps direkt vom Entwickler zu beziehen. Schließlich möchte Apple nicht auf die dadurch entstehenden Einnahmen verzichten. Doch Analysten zufolge würde Sideloading keine gravierenden Auswirkungen auf den Umsatz des Unternehmens haben. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

USA: Apple behindert Gewerkschaftsgründung mit illegalen Methoden

Bereits vor längerer Zeit haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der US-amerikanischen Apple Stores damit begonnen, Gewerkschaften zu gründen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Derweilen wendet Apple offenbar illegale Tricks an, um deren Gründung zu verhindern. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

iPhone 14: Sat-Notruf ab 2023 in weiteren Ländern verfügbar

Nachdem der Satellitennotruf auf dem iPhone 14 bereits in Deutschland gestartet ist, soll er im kommenden Jahr auch in anderen Ländern verfügbar sein. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!