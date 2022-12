Home Apple iPhone City geht wieder auf: Foxconn kann Beschränkungen weitgehend fallen lassen

Die iPhone-Produktion in China kehrt langsam wieder zur Normalität zurück. Nun wurden die meisten Einschränkungen in iPhone City aufgehoben. Der Rückstau in der Produktion wird aber nicht so leicht aufzuholen sein.

Apple kann hoffen, bald wieder auf eine rund und reibungslos laufende iPhone-Produktion zurückgreifen zu können. Die Mega-Fabrik in ZhengzhouZhengzhou, die von den Einwohnern auch als iPhone City bezeichnet wird, kann wieder weitgehend normal arbeiten. Die meisten der restriktiven Corona-Einschränkungen wurden nun von Foxconn aufgehoben, wie die Agentur Bloomberg zuletzt berichtete.

Chinesische Regierung lockert Corona-Schlinge

Dies war möglich, nachdem die chinesische Führung die ultrastrengen Corona-Maßnahmen deutlich gelockert hatte. Lange war es etwa nur möglich, mit einem negativen PCR-Test die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Auch die Corona-App fürs Smartphone, die den Aufenthaltsort der Nutzer trackt, wurde nun ausgesetzt.

Für Foxconn bedeutet das, dass man den bei den Arbeitern verhassten Closed Loop nun beenden kann. Hierbei müssen die Mitarbeiter im Werk schlafen und das bis zu einen Monat lang. Dieser Zustand hatte auch zu Problemen bei der Versorgung in der Fabrik geführt und als dann noch Unregelmäßigkeiten bei der Lohnzahlung aufgetreten waren, kam es zu gewaltsamen Unruhen und drastischen Produktionsausfällen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

Wann Apple die entstandenen Rückstände in der iPhone-Produktion wieder vollständig aufgeholt haben wird, muss sich noch zeigen.

Verschiedenen Schätzungen nach sollen im November zwischen 20% und 30%% weniger iPhones produziert worden sein, als veranschlagt. Analysten gehen davon aus, dass viele Käufe nicht mehr nachgeholt werden, die jetzt nicht getätigt werden konnten.

