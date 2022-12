Home Sonstiges Die Neuzugänge bei Disney+: Das seht ihr im Januar 2023

Auch wenn Weihnachten noch eine Woche hin ist und der Jahreswechsel noch einmal eine Woche später, kündigt nach Netflix nun auch Disney+ die Neuzugänge für den Monat Januar in 2023 an. Vor allem Fans von Star Wars kommen auf ihre Kosten.

Das seht Ihr bei Disney+

Nämlich quasi direkt zum Monatsanfang, genauer gesagt am 04. Januar, läuft die zweite Staffel der Animationsserie „The Bad Batch“ an. Leider müssen wir auf die dritte Staffel von „The Mandalorian“ noch etwas warten, hier soll es erst im Frühjahr so weit sein.

Die Inhalte im Februar

Ab dem 4. Januar

Star Wars: The bad Batch – Staffel 2

Runaway – Staffel 1

The French Mans – Staffel 2

Ab dem 6. Januar

Beba

If These Walls Could Sing

Ab dem 11. Januar

Chasing Waves – Staffel 1

Welcome to Chippendales

Ab dem 13. Januar

The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen

Retrograde

The Territory

Die Biene Maja – Das geheime Königreich

Ab dem 18. Januar

König Shakir recycelt

Atlanta – Staffel 4

Koala Man

The Hard Boys – Staffel 1 und 2

Ab dem 20. Januar

Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne

Ab dem 25. Januar

NYPD Blue – Staffel 9

Extraordinary

Die neuen Katalog-Titel im Januar:

Ab dem 11. Januar

Die Bergretter – Staffel 13

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 2&3

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 2

Ab dem 13. Januar

Daredevil

Ab dem 25. Januar

Find me in Paris – Tanz durch die Zeit – Staffel 3

Ab dem 27. Januar

Heilstätten

-----

