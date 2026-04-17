iPhone 18 Pro: Variable Blende geht in Produktion

Das iPhone 18 Pro wird aller Voraussicht nach im September 2026 vorgestellt. Ein knappes halbes Jahr vor Marktstart beginnt Apple traditionell mit der Testproduktion. Auch die Zulieferer halten sich an diesen Zeitplan, weshalb Meldungen über den Produktionsstart der variablen Kamera nicht überraschen.

Zur Erinnerung: Das iPhone 18 Pro soll nach aktueller Gerüchtelage das erste Apple-Smartphone mit variabler Blende werden. Diese Funktion kennt man aus Profi-Kameras und teilweise auch schon aus dem Android-Lager. Unklar ist, ob Apple die variable Blende nur im iPhone 18 Pro Max oder auch im „kleinen“ Pro-Modell verbaut.

Zulieferer beginnt mit Fertigung

Seit dem iPhone 14 Pro setzt Apple auf eine feste Blende von ƒ/1.78. Der Vorteil einer variablen Blende? Je nach Umgebungslicht kann das iPhone 18 Pro die Blende mehr oder weniger öffnen, um Schärfentiefe und Belichtung zu steuern.

Seit Ende 2024 gibt es Vermutungen über eine variable Blende im Pro-iPhone, nun berichtet das koreanische Nachrichtenportal ETNews unter Berufung auf Lieferketten-Informanten, dass der chinesische Zulieferer Sunny Optical mit der Produktion einzelner Bauteile begonnen hat. Der Zeitpunkt passt wie Eingangs erwähnt zum vermuteten Marktstart des iPhone 18 Pro.