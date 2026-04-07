Programmhinweis: Viertelfinalhinspiel der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern live bei Prime Video

Der Fußball geht nun in die heiße Phase der Saison, jetzt kommen die wirklich wichtigen Spiele – die über Titel und Erfolge oder Misserfolg entscheiden. Das ist ein wirklich passendes Motto für die Partie am heutigen Abend zwischen den Königlichen aus Madrid und der Bestia Negra aus München.

Der Einzug um das Halbfinale

Heute Abend treffen zwei absolute Giganten des europäischen Fußballs aufeinander: Der deutsche Rekordmeister aus München, der durch die aktuelle Saison nur so walzt, der ewige Torrekord von 101 Toren in einer Saison düfte kommendes Wochenende fallen, und auf der anderen Seite Real Madrid. Die Madrilenen sind Rekordtitelträger in der Champions League, in der heimischen Primera División stolpert man so vor sich hin, was bereits Xabi Alonso den Job kostete – und dennoch verlor man letztes Wochenende gegen einen Abstiegskandidaten.

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen nicht sein, wenn es nicht Champions League und nicht Real Madrid wäre: Das ist einfach der Wettbewerb der Los Galacticos 2.0, die zuletzt im Achtelfinale über Guardiolas Manchester City gewalzt sind. Andererseits ist Bayern diese Saison und als Team deutlich stabiler und homogener und bestreitet zudem das Hinspiel auswärts im erneut umgebauten Estadio Santiago Bernabéu. Der FC Bayern München hat aber ein paar kleinere Vorteile auf seiner Seite: Da wäre zudem die Vorbelastung mit Gelben Karten einiger Schlüsselspieler, die mit einer weiteren Gelben Karte am heutigen Abend für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena gesperrt wären. Zudem muss der Stammtorhüter Thibaut Courtois verletzt passen. Und dann wäre da noch das unberechenbare Publikum, welches bei jedem Spiel Glanz und Gloria erwartet. Zudem kann Bayern trotz seiner Blessur am Sprunggelenk auf Harry Kane zurückgreifen. Der Engländer dürfte nicht ganz bei 100 Prozent sein, sich aber durchbeißen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

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Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.