ProCamera 26.2 ist nun verfügbar: das ist neu

In den vergangenen Jahren hat Apple ziemlich viel Aufmerksamkeit, Geld und Zeit in die Verbesserung der Kamera im iPhone gesteckt, dabei jedoch die Kamera-Applikation von iOS vergessen. Hier gab es zwar einige moderate Anpassungen, doch Drittanbieter-Apps aus dem iOS App Store bieten deutlich bessere Resultate. Eine dieser Apps ist ProCamera, die aus Deutschland stammt, die in Version 26.2 einige spannende Neuerungen im Gepäck hat. Wir haben die Details.

ProCamera 26.2

Einerseits ist die App in Version 26.2 sowohl an das neue iPhone 17e als auch an das neue iPad Air M4 angepasst worden. Doch viel spannender ist die neue Depth-Technologie, mit der sich laut Entwickler auf bereits aufgenommenen Bildern ein nachträgliches Bokeh hinzufügen lässt. Möglich macht das ein auf maschinellem Lernen basierender Ansatz, der Gesichter automatisch erkennt und darauf aufbauend ein natürliches Bokeh erzeugt.

Zudem hat man die komplette Oberfläche zum Bearbeiten der Bilder aufgeräumt und intuitiver gestaltet, ProCamera nennt diesen Bereich Aufnahmestudio. Gerade in Kombination mit der neuen Tiefenschärfe-Funktion ergibt sich ein deutlich professionellerer Workflow, der näher an klassische Bildbearbeitungstools heranrückt – jedoch weiterhin für mobile Nutzung optimiert bleibt.

Update ist kostenfrei

Das Update selbst ist natürlich kostenfrei erhältlich und kann direkt über den iOS App Store bezogen werden. Zudem wollen wir noch einmal betonen, dass ProCamera aktuell noch eine der wenigen Kamera-Apps ist, die sich mit einem Einmalkauf erwerben lassen. Nur wer bestimmte Premium-Funktion benötigt, muss dafür das In-App-Abo in Anspruch nehmen.

-> ProCamera laden

Noch ein wichtiger Hinweis, die Mindestanforderung liegt nun bei iOS 15.1 bzw. iPadOS 15.1.